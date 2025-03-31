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Dünya
AA 31.03.2025 22:19

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, "Katargate" soruşturması kapsamında ifade verdi

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olaya ilişkin ifade verdi.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, "Katargate" soruşturması kapsamında ifade verdi

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich tutuklanan Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail polisinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Soykırımcı Netanyahu'nun ifadesini, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" biriminden komiser yardımcısı Momi Meshulam aldı.

İfadesi sırasında Netanyahu'ya, maaşını Katarlı bir lobiciden aldığı iddia edilen Feldstein'ın bürodaki işi için aldığı maaşın nereden geldiğini bilip bilmediği ve Feldstein'ın Katarlı bir lobiciden para alıp almadığı ile Urich'in Katar ile olan bağlantıdaki rolü soruldu.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, Netanyahu'nun ifadeye çağırılması kararının birkaç gün önce alındığı ve başbakanın iki yakın çalışma arkadaşının bağlantıları konusunda ne bildiğini ortaya çıkarmanın amaçlandığı belirtildi.

"Katargate" skandalı

"Katargate" tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

İsrail basınında, Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich "Katargate" soruşturması kapsamında tutuklandı.

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