Azerbaycan, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Horlemann Bakanlığa çağrıldı ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Instagram hesabında bir zamanlar işgal altında olan Azerbaycan topraklarındaki sözde Ermeni rejiminin "bayrağını" paylaşmasına Bakü'nün itirazı iletildi.

Paylaşımın, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saygısızlık ve açık siyasi provokasyon olduğu belirtilerek Almanya'dan özür dilemesi istendi.

Ermenistan'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.