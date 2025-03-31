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Dünya
AA 31.03.2025 21:36

Azerbaycan, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Azerbaycan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, daha önce Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin "bayrağını" kullanması nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Ralf Horlemann'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Horlemann Bakanlığa çağrıldı ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Instagram hesabında bir zamanlar işgal altında olan Azerbaycan topraklarındaki sözde Ermeni rejiminin "bayrağını" paylaşmasına Bakü'nün itirazı iletildi.

Paylaşımın, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saygısızlık ve açık siyasi provokasyon olduğu belirtilerek Almanya'dan özür dilemesi istendi.

Ermenistan'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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