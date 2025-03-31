Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2025 22:12

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'den "karşılıklı tarife" açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da "haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek" tarife planını açıklayacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'den "karşılıklı tarife" açıklaması
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Leavitt, Başkan Trump'ın "gururla" adlandırdığı gibi çarşamba gününün ABD'de "kurtuluş günü" olacağını söyledi.

Kabine üyelerinin Beyaz Saray'da düzenlenecek ve karşılıklı tarifelerin açıklanacağı toplantıya katılacağını belirten Leavitt, "Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor." dedi.

Leavitt, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığına işaret ederek, "Bu durum, Amerikan ürünlerinin bu pazarlara ithal edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor ve son yıllarda birçok Amerikalının işini kaybetmesine neden oldu." diye konuştu.

"Şu anda herhangi bir muafiyet yok"

Artık "mütekabiliyet zamanı" olduğunu vurgulayan Leavitt, açıklanacak karşılıklı tarifelerin ABD halkına adil davranılmasını sağlayacağını ifade etti.

Leavitt, çarşamba günü asıl hedefin ülke bazlı tarifeler olduğunu, Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri de hayata geçirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Çiftçiler için bu tarifelerde muafiyet sağlanmasının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna Leavitt, "Şu anda herhangi bir muafiyet yok." yanıtını verdi.

Leavitt, "Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

ETİKETLER
Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları, Han Yunus'ta katil İsrail ordusuna ait tankın imha edildiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
14:07
İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Abiş için taziye mesajı
13:51
Çin uzaya internet test uydusu fırlattı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ