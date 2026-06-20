Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırı sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Es-Saftavi Kavşağı yakınlarındaki bir grup yayaya düzenlediği saldırıda, 1 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İHA ile düzenlenen saldırıda da 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı. Tagrid Zamlat isimli kadın hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze şehrinin batısındaki El-İmadi bölgesinde El-Bahr Caddesi'ndeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak ateş açması sonucu Filistinli Kemal Ahmed es-Seyyid'in (62) yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda, biri Al Jazeera Mobasher kanalının fotomuhabiri Ahmed Vişah olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Vişah'ın ölümüyle Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera muhabirlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Han Yunus kentindeki bir diğer İHA saldırısında da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin kentin doğusundaki Ebu Hamid Kavşağı'nda açtığı ateş sonucu 2 kadın yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1012 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi yaralandı.