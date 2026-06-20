Parçalı Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2026 22:37

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, 4'ü aynı aileden, 1'i Al Jazeera fotomuhabiri olmak üzere 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırı sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Es-Saftavi Kavşağı yakınlarındaki bir grup yayaya düzenlediği saldırıda, 1 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İHA ile düzenlenen saldırıda da 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı. Tagrid Zamlat isimli kadın hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze şehrinin batısındaki El-İmadi bölgesinde El-Bahr Caddesi'ndeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak ateş açması sonucu Filistinli Kemal Ahmed es-Seyyid'in (62) yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda, biri Al Jazeera Mobasher kanalının fotomuhabiri Ahmed Vişah olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Vişah'ın ölümüyle Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera muhabirlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Han Yunus kentindeki bir diğer İHA saldırısında da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin kentin doğusundaki Ebu Hamid Kavşağı'nda açtığı ateş sonucu 2 kadın yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1012 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Petro'dan Trump'a 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:07
ABD Başkan Yardımcısı Vance İran müzakereleri için İsviçre'ye gidiyor
23:47
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kentte 'kırmızı' alarm
23:39
İstanbul'da 2 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak
23:08
Trump: 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak
23:06
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti
23:45
Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü
Gazze'de şehit gazeteci Enes el-Şerif futbol turnuvasının final maçı oynandı
Gazze'de şehit gazeteci Enes el-Şerif futbol turnuvasının final maçı oynandı
FOTO FOKUS
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ