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Dünya
AA 20.06.2026 19:02

İsrail basını: Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıları durdurma talimatı verdi

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İsrail basını: Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıları durdurma talimatı verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgalci İsrail ordusuna Lübnan'a saldırılara ilişkin yeni talimat verdiği aktarıldı.

Haberde, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusuna Lübnan'a saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi emrini verdiği belirtildi.

İsrail'de hükümetten ya da ordudan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine kapattığını açıklamıştı.

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ABD-İsrail-İran Savaşı İsrail Lübnan
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