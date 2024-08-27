Parçalı Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2024 13:25

Katil İsrail 500'den fazla cesedi buzdolabında ve gizli bir mezarlıkta tutuyor

Filistinli kurumlar, soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’nden yüzlerce Filistinlinin naaşının yanı sıra, 256’sı “Sayı Mezarlığı” olarak bilinen gizli bir mezarlıkta, 296’sı da buzdolaplarında olmak üzere 552 kişinin cesedini hala elinde bulundurduğunu belirtti.

Katil İsrail 500'den fazla cesedi buzdolabında ve gizli bir mezarlıkta tutuyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Esirler Cemiyeti, Zamir İnsan Hakları Kurumu ve Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, "27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü" münasebetiyle ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Cenazeleri sayı mezarlıklarında ve buzdolaplarında saklanan şehit sayısı 552. Sayı Mezarlığı'nda 256, buzdolaplarında ise 296 şehit cenazesi bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

Cenazeleri alıkonulanlar arasında, 9 kadın, 32 esir, 18 yaş altı 55 çocuk, 5 İsrail vatandaşı Filistinli ve Lübnan’daki Filistinlilerden 6 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria'da 149 Filistinlinin cenazesine el koyduğu kaydedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nden de yüzlerce Filistinlinin naaşına el koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail makamlarından şu ana kadar henüz gerçekçi bir açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.

Soykırımcı İsrail, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa’nın Durov’a yönelik suçlamaları kanıtlaması gerektiğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
14:20
Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri "tecavüzle" tehdit etti
14:24
Bahçeli: DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir
14:12
Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi
14:28
Hindistan'da protesto, çatışmaya dönüştü
14:26
Çamura saplanan motosikletli takla attı
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Çamura saplanan motosikletli takla attı
Çamura saplanan motosikletli takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ