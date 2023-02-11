Türkiye'nin Doha Büyükelçilinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katarlı dostlarımız başkent Doha'daki bazı sembol binaları Türk bayrağıyla donattılar. Deprem felaketi sonrasında, milletimizle dayanışma ruhunu, bu kez binalarını kırmızı beyaza bürüyerek gösteren Katar Devleti’ne teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilinin sosyal medya hesabında ayrıca, Doha'da Türk bayrağı yansıtılan sembol binaların fotoğrafları paylaşıldı.