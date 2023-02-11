Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt resmi televizyonunda depremzedeler için yardım kampanyası yapılacak
Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek.
Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı ve aynı zamanda Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mühendise Mey el-Bağli, ülkesinin haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, yardım kampanyasının Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatının ardından planlandığını belirtti.
Yardım kampanyasının Dışişleri ve Enformasyon Bakanlıklarının işbirliği ile Kuveyt resmi televizyonunda düzenleneceğini kaydeden Bağli, söz konusu kampanyanın 12.00'den 00.00'a kadar devam edeceğini aktardı.
Katar Televizyonu da dün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir yardım kampanyası düzenlemişti.
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