Katar haber ajansı QNA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketinden zarar görenlere yönelik kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen yardımları taşıyan ilk uçak ülkeden ayrıldı.

Uçakta; sağlık ekibi, sahra hastaneleri kurulması için gerekli tıbbi ekipmanlar, Katar Uluslararası Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip, arama ve kurtarmada kullanılacak araçlar ile sel sularını çekmek için özel ekipmanların olduğu ifade edildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana ülkede etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.