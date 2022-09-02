Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan'da, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayeti olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Özbekistan ve Tacikistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.
Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 21.30'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 16,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Özbekistan ve Tacikistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.
22 Haziran'daki depremde 1220'den fazla kişi öldü
22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.
Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.
Etiketler: Afganistan Deprem Özbekistan Tacikistan
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