Katar'dan Gazze'de gazetecilerin öldürülmesine soruşturma çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Sekreterlerinden Abdullah en-Nime, Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu çerçevesinde "Gazetecileri koruma" konulu bir konuşma yaptı.

Katarlı diplomat Nime, "Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 130'u aştı. 16 gazeteci yaralandı, 4'ü kayboldu, 25'i alıkonuldu." dedi.

İsrail'in öldürdüğü gazetecilere işaret eden Nime, "Bu sayıların artması muhtemel. Modern savaşlar tarihinde gazeteciler için en büyük kayıplar." ifadesini kullandı.

Nime, uluslararası standartlara uygun, hızlı, bağımsız ve tarafsız soruşturmaların yürütülmesi ve sorumluların bu ihlallerden ve suçlardan kaçamamasının sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında Gazze Şeridi'nde 133 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, 1 Aralık 2023'te Gazze'ye yönelik hava saldırısında AA kameramanı Muntasır es-Savvaf da yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.