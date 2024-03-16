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Dünya
AA 16.03.2024 03:34

Orban: Macaristan'ın özgürlüğünü korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçenek yok

Macaristan Başbakanı Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Brüksel ve Macaristan’ın özgürlüğü arasında tercihte bulunulacağını belirterek, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Orban: Macaristan'ın özgürlüğünü korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçenek yok
[Fotograf: AA]

15 Mart Macar Özgürlük Bayramı vesilesiyle halka seslenen  Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaklaşan AP seçimlerine ilişkin görüşlerini ve Brüksel’e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Orban, haziranda gerçekleştirilecek seçimlerde Brüksel ve Macaristan’ın özgürlüğünün tercih edileceğini dile getirerek, Macar halkının özgürlüğüne ve egemenliğine düşkünlüğünü vurguladı.

"Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok." diyen Orban, köklü bir devlet olduklarını ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) değişimi kendilerinin başlatacağını söyledi.

Orban, ülkesinin savaş değil barış istediğini, buna karşın "Brüksel’in savaştan yana olduğunu, güvenlik yerine hukukun üstünlüğü adı altında sorunlara yol açtığını, refah yerine mali şantajda bulunduğunu" ileri sürdü.

Bu yılın dönüm noktası olacağını ifade eden Orban, "Slovaklar yeniden ayağa kalktı, Çekler uyanıyor, İtalyanlar uyanıyor, Hollandalılar yeniden ayağa kalktı ve Amerikalılar da isyan ediyor. Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Yılın başında yalnızdık, yıl sonunda dünyada çoğunluk olacağız." görüşünü paylaştı.

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