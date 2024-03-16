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Dünya
AA 16.03.2024 04:13

Biden 'Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiği' fikrine katılıyor

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "iyi bir konuşma yaptığını" ve düşüncelerinin "pek çok Amerikalı tarafından paylaşıldığını" söyledi.

Biden 'Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiği' fikrine katılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Schumer'in konuşmasını değerlendirdi.

"Senatör Schumer ekibime ulaştı, (İsrail hakkında) bir konuşma yapacağını belirtti. Konuşması hakkında değerlendirme yapmayacağım. İyi bir konuşma yaptı ve bence sadece kendisinin değil pek çok Amerikalının da paylaştığı endişeleri dile getirdi." yorumunu yapan Biden, dolaylı olarak Schumer'in dile getirdiği görüşlere yakın olduğunu ima etti.

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Biden'ın, Netanyahu'dan Bibi olarak bahsettiği eleştirel konuşmaları basına yansımıştı.

 

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Ne olmuştu?

ABD Kongresindeki en önde gelen İsrail destekçisi isimlerden biri olan Senatör Schumer, dün, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulamış ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, kendisinin her zaman bir İsrail dostu olduğunu vurgulamış, bununla birlikte Netanyahu için "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." ifadesini kullanmıştı.

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