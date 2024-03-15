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Dünya
AA 15.03.2024 16:28

Netanyahu, Hamas’ın ateşkes teklifindeki şartları reddettiğini duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddetti.

Netanyahu, Hamas’ın ateşkes teklifindeki şartları reddettiğini duyurdu

Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." denildi.

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

Refah’a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

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