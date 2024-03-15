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Dünya
AA 15.03.2024 15:54

İspanya ve ABD yardım kuruluşlarının yardımlarını taşıyan gemi Gazze açıklarına ulaştı

İspanya ve ABD merkezli yardım kuruluşlarının insani yardımlarını taşıyan gemi Gazze açıklarına ulaştı.

İspanya ve ABD yardım kuruluşlarının yardımlarını taşıyan gemi Gazze açıklarına ulaştı

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan gemide pirinç, un, bakliyat, konserve gıda ve protein içeren malzemeler bulunuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan 12 Mart'ta yola çıkan ve bugün bölgeye ulaşan gemiyle, İsrail ordusunun 5 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'ne ilk kez deniz yoluyla yardımlar ulaştırılmış olacak.

Geminin yükünün boşaltılması ve Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere dağıtımının hangi mekanizmayla gerçekleşeceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

İsrail ordusu, dünkü açıklamasında, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiyi karşılamaya hazırlandığını bildirmişti.

Açıklamada, "yardım operasyonunun İsrail hükümeti ile ABD yönetiminin talebi doğrultusunda İsrail ordusu ve sivil yetkilileriyle koordineli biçimde" gerçekleştirildiğine yer verilmişti.

Rum gazeteleri dün, yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan hareket eden geminin Gazze açıklarına 2 gün içerisinde ulaşmasının beklendiğini yazmıştı.

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