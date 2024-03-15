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Dünya
AA 15.03.2024 15:53

Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün yükseldiği 73 bin 750 dolarlık rekor seviyenin ardından kar satışlarıyla gerileyerek 68 bin doların altına düştü.

Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 68 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 7,3 azalarak 2 trilyon 560 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltme nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Dün sabah 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bugün TSİ 15.30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 6,7’den fazla düşüşle 67 bin 750 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yanı sıra, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yatırımların (ETF) da Bitcoin’in fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Piyasa değeri bakımından 2'ci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,3 değer kaybederek 3 bin 692 dolar seviyesine geriledi. Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

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