Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2025 18:34

Katar'da hava trafiği durduruldu

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar'da hava trafiği durduruldu

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bireylerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve Katar'ın bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

ETİKETLER
İsrail-İran çatışması Katar Son Dakika
Sıradaki Haber
NATO Genel Sekreteri, tüm müttefiklerin yeni savunma hedeflerini kabul ettiğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:28
UNRWA Ankara'da ofis açacak
19:16
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini söyledi
19:14
Hizbullah: İran'a yönelik saldırının bedeli çok ağır olacak
19:13
İran: İsrail, Tahran'da bugüne kadar 206 noktaya saldırı düzenledi
19:11
Ürdün'ün başkenti Amman'a İran'a ait patlayıcı başlıklı İHA düştü
19:08
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'nın pozisyonları çok iyi ve kararlıydı
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
FOTO FOKUS
Altun: Birçok alanda ciddi kırılmalar yaşandı ve güç dengeleri değişti
Altun: Birçok alanda ciddi kırılmalar yaşandı ve güç dengeleri değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ