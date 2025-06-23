Trump'tan petrol fiyatlarını düşük tutma çağrısı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

Petrol fiyatlarının düşük tutulmasını isteyen Trump, "İzliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz, yapmayın." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer bir paylaşımında da, "Sondaj bebeğim, sondaj. Ve hemen şimdi diyorum." şeklinde ABD Enerji Bakanlığına seslendi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Trump'ın söz konusu paylaşımına, "İlgileniyoruz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde Amerika'nın enerji güvenliği hiç olmadığı kadar güçlü." yanıtını verdi.

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesiyle daha da artmıştı.

İran'ın buna tepki olarak, dünya petrol sevkiyatının önemli orandaki bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, petrol piyasalarını hareketlendirmişti.