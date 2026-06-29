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Dünya
AA 29.06.2026 21:14

Katar'da denizcilik faaliyetleri geçici olarak askıya alındı

Katar yönetimi, ülke genelinde deniz seyrüseferini ve bazı denizcilik faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Katar'da denizcilik faaliyetleri geçici olarak askıya alındı

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ihtiyati tedbir kapsamında alınan bu kararın gezi ve balıkçı teknelerini, jet skileri ve diğer tüm deniz araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan büyük ölçekli ticari gemilerin ise bu karardan muaf tutulduğu ifade edildi.

Faaliyetlerin askıya alınması kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Söz konusu kararın, Katar makamlarının dün bölgedeki "askeri operasyonlar" sırasında denizdeki bir teknede bulunan Katar vatandaşının, şarapnel parçalarıyla yaralanarak hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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