Katar ve Ürdün, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini durdurmasını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği, bunun uluslararası insani hukuka ve tüm dinlerin öğretilerine aykırı olduğu vurgulandı.

"Katar devleti, gıdanın savaş silahı kullanılarak sivillerin aç bırakılmasını reddediyor." denilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların ulaşmasının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Katar'ın Filistin davasına destek veren tutumunun değişmez olduğuna işaret edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tel Aviv'in aldığı kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılarak, söz konusu kararın savaşta sivillerin korunmasını öngören Cenevre Sözleşmesi'ne de aykırı olduğu kaydedildi.

Ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal eden bu kararın, aynı zamanda Gazze Şeridi'nde infiale yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail'in mübarek ramazan ayında dayattığı ablukayla, Filistinlilere karşı açlığı bir silah olarak kullanmaya son vermesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'i Gazze'de ateşkese uymaya zorlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, insani yardımların girişine olanak sağlayan sınır kapılarının açılması ve insani bir felaketin önlenmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterilmişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.