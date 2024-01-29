Az Bulutlu -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2024 21:50

Katar, UNRWA'ya destek vermeyi sürdürecek

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayarak, finansal desteğin durmasının yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

Katar, UNRWA'ya destek vermeyi sürdürecek
[Fotograf: Reuters]

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini telefonda görüştü.

Hatır, görüşmede Lazzarini'ye, UNRWA'ya Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların sunulmasında Katar'ın destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik devam eden savaşın durması için siyasi bir çözüm konusunda uluslararası toplumun başarısız kaldığına dikkati çeken Hatır, uluslararası bağışçılara UNRWA'ya gerekli desteği vermeyi sürdürmeleri çağrısı yaptı.

Katarlı yetkili, "finansal desteğin askıya alınmasının, UNRWA'nın çalışmalarını ve Filistinlilerin acil ihtiyaçlarına cevap verme imkanlarını olumsuz etkileyeceği" konusunda uyardı.

Lulva el-Hatır, "UNRWA'ya verilen desteğin toplu olarak kesilmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunarak, "bu konunun kurum için varoluşsal bir tehdit oluşturacağını ve birkaç hafta içinde kurumun çalışmalarının tamamen durmasına yol açabileceğini" söyledi.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Katar
Sıradaki Haber
İsrail'den ateşkes ve esir takası haberlerine yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Pentagon: Ürdün'deki saldırıda 40'tan fazla kişi yaralandı
22:44
Bakan Fidan HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü
22:31
Antalya'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
22:17
Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile Ürdün'deki saldırıyı görüştü
22:15
Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 bebek hayatını kaybetti
22:13
Guterres, UNRWA'nın temel donörleriyle bir araya gelecek
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Hep 33 Yaşında" belgeselinin galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Hep 33 Yaşında" belgeselinin galası yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ