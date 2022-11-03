Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den tahıl sevkiyatının yapılmasına dair Temmuz 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile imzalanan anlaşmaya dönmesinden memnuniyet duyuldu.

"Katar Devleti, tahıl anlaşmasının yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarf ettiği tüm çabaları tekdir ediyor." denilen açıklamada, dünya gıda güvenliğini korumak için bu anlaşmanın uzatılması yönündeki müzakerelerin sonuç vermesi temennisinde bulunuldu.

Anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.