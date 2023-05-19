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Dünya
AA 19.05.2023 06:12

Katar, İsrailli bakan ve milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Katar, İsrailli hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" kapsamında Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın düzenlemesini kınadı.

Katar, İsrailli bakan ve milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar, sözde bayrak yürüyüşü kapsamında İsrailli bir bakanın, milletvekillerinin ve Yahudi yerleşimcilerin mübarek Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın yapmasını en güçlü şekilde kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulamaların uluslararası meşruiyet kararlarında da yer alan Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsünün açık bir ihlali olduğu söylenilen açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında benimsediği gerilimi tırmandırma politikası konusunda uyarıda bulunuldu.

Sadece Filistinlilere değil, milyonlarca Müslümana yönelik bir saldırı

Uluslararası topluma söz konusu saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünün ihlal edilmesi girişimlerinin sadece Filistinlilere değil, dünya çapında milyonlarca Müslümana yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

1262 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı seferde toplam 1262 fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Bakan ve milletvekilleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında

Aşırı sağcı Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı ​​​​​​​Yitzhak Wasserlauf, Likud Partisi'nden milletvekilleri Ariel Kallner ve Dan Illouz, eski Likud Milletvekili Yahuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer almıştı.

Aksa'ya yönelik baskınlar "bayrak yürüyüşü" çerçevesinde gerçekleştirildi

Aksa'ya yönelik dünkü baskınlar, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif şekilde İbrani takvime göre her yıl düzenlenen "bayrak yürüyüşü" çerçevesinde gerçekleştirilmişti.

Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev de dün sabah saatlerinde İsrail bayrakları taşıyan bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü"ne katılmıştı.

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