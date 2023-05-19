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Dünya
AA 19.05.2023 02:04

Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.

Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara Katar'ın desteğini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı
Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.

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Katar Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna
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