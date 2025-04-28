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Dünya
AA 28.04.2025 13:35

Katar: İsrail'in Gazze'de gıda ve ilacı silah olarak kullanması dünya için bir utanç

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında "gıda ve ilacı silah olarak kullanmasının dünyanın alnındaki bir utanç lekesi" olduğunu belirtti.

Katar: İsrail'in Gazze'de gıda ve ilacı silah olarak kullanması dünya için bir utanç
[Fotograf: AA]

"Küresel Güvenlik Forumu 2025" bu yıl "devlet dışı aktörlerin etkisi ve küresel güvenliği şekillendirmedeki rolleri" temasıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Bakan Al Sani'nin himayesinde başlayan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek foruma liderler, hükümet yetkilileri, güvenlik uzmanları ve akademisyenler katılıyor.

Al Sani, forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, mevcut çatışmaların kolektif siyasi iradenin olmaması ve küçük çıkarların barışın gerekliliklerinden üstün tutulması nedeniyle devam ettiğini; bu durumun da umutsuzluk ve çaresizlik içinde büyüyen nesillere neden olduğunu söyledi.

"Çözüm konusundaki görüşümüz, savaşların sonlandırılmasından; kapsayıcı ve gerçek uluslararası taahhütle iyileşme için sağlam bir temel oluşturmaya kadar uzanıyor." diyen Al Sani, "Gazze, Suriye, Sudan ve Ukrayna'nın çocukları sadece rakam değil bilakis onlar bizim geleceğimiz; daha güvenli ve insani bir dünya oluşturmadaki başarımızın yahut başarısızlığımızın bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ve Suriye'nin yeniden imarı gibi konuların, çok sayıdaki kriz nedeniyle uluslararası toplumun gündeminde sadece birer hayal haline geldiğini dile getiren Al Sani, şunları kaydetti:

"Filistin halkına destek verilmesi pazarlık konusu olabilecek siyasi bir tutum değil bilakis inandığımız adalet değerlerinden kaynaklanan ahlaki ve insani bir yükümlülük.

Dünyanın alnındaki en acı ve utanç verici şey, Gazze'de gıda ve ilacın silah olarak kullanılması; küçük siyasi hedeflere ulaşmak için çocukların açlıktan ve soğuktan ölmesinden yararlanılması."

Bakan Al Sani, Katar'ın, Mısır, ABD ve bölgesel ortaklarla birlikte Gazze'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin ve insani yardımların kesintisiz şekilde tedarikinin sağlanması için çaba sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

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Katar İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
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