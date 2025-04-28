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Dünya
AA 28.04.2025 12:22

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için "caydırıcı uluslararası yaptırım" çağrısı

Filistin yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için "caydırıcı uluslararası yaptırım" uygulanması çağrısında bulundu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için "caydırıcı uluslararası yaptırım" çağrısı
[Fotograf: AA]
 
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan ihlal ve suçlarına dikkati çekilerek uluslararası yaptırım uygulanması istendi.
 
Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde Batı Şeria'daki Beyt Anan bölgesinde atık depolama sahasına ve çalışanlarına saldırdığı, Avca bedevi köyüne baskın düzenlediği, Zahiriye beldesindeki bir okula saldırdığı ve El-Halil'in kuzeyinde de Filistinlilerin araçlarına zarar verdiği ifade edildi.
 
Söz konusu saldırıların, Filistin halkının Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da maruz kaldığı etnik temizlik, soykırım ve yerinden edilmenin yanı sıra ilhakı da hedefleyen siyasetin bir parçası olduğunu vurgulandı.
 
Saldırıların İsrail güçlerinin "doğrudan koruması ve denetimi altında" yapıldığının altı çizildi.
 
Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca, İsrail güçlerinin kendilerini ve mülklerini savunmaya çalışan Filistinlilere müdahale ettiği aktarıldı.
 
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.
 
Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.
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