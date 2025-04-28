Parçalı Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2025 10:35

Japonya'da üniversite öğrencisi, bir haftada iki kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'ndan 22 Nisan'da helikopterle kurtarılan üniversite öğrencisi, 4 gün sonra unuttuğu telefonu için tekrar tırmandığı dağda rahatsızlanmasının ardından ikinci kez kurtarıldı.

Japonya'da üniversite öğrencisi, bir haftada iki kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı

Kyodo ajansının haberine göre, 22 Nisan'da Fuji Dağı'nda mahsur kalan 27 yaşındaki Çinli üniversite öğrencisi, zirveden helikopterle kurtarıldı.

Polis, yaptığı açıklamada, öğrencinin kurtarıldığı sırada telefonunu ve diğer eşyalarını dağın zirvesinde unuttuğu gerekçesiyle 26 Nisan'da tekrar Fuji Dağı'na tırmandığını belirtti.

İkinci tırmanışı sırasında rahatsızlanan üniversite öğrencisinin deniz seviyesinden 3 bini aşkın metre yükseklikte bulunduğunu ifade eden polis, bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Çin tartışmalı resife bayrak dikerek Filipinler'le gerilimi artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İtalya'ya gidecek
11:29
Tarımsal kalkınma için kurulan TARPOL, 7 rapor hazırladı
11:23
Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı 62 milyon doları aştı
11:21
TEKNOFEST KKTC için geri sayım
11:01
Vali Gül: İstanbul'da en güvenli binaların başında okullarımız gelir
11:01
ASELSAN 50’nci gurur yılında TEKNOFEST KKTC’de
Küçük kerkenezler Konya'ya ulaştı
Küçük kerkenezler Konya'ya ulaştı
FOTO FOKUS
Samsun'daki heyelan anı kamerada
Samsun'daki heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ