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Dünya
Independent 28.04.2025 08:53

Çin tartışmalı resife bayrak dikerek Filipinler'le gerilimi artırdı

Çin Sahil Güvenliği'nin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait önemli bir askeri üssün yakınındaki tartışmalı bir resife bayrak dikmesi, Pekin ile Manila arasındaki zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdı. Çin medyası, bu hamlenin "hakimiyet kurmak" amacıyla yapıldığını duyururken, Filipinli yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Çin tartışmalı resife bayrak dikerek Filipinler'le gerilimi artırdı

Çin devlet medyası, Çin Sahil Güvenliği (CCG) personelinin, Güney Çin Denizi'nde Çin'de Tiexian Resifi olarak bilinen Sandy Cay'e Çin milli bayrağını dikerken çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Filipin kuvvetlerinin uzun süredir karakol bulundurduğu ve Pag-asa Adası olarak da adlandırılan Thitu Adası'nın yakınında bulunan bu küçük kumsal, stratejik önemi nedeniyle dikkat çekiyor.

Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times, operasyonun nisan ortasında gerçekleştiğini bildirdi ve yayınladığı fotoğraflarla olayı kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada Çin Sahil Güvenliği'nin "egemenlik yetkisini kullandığı", Çin milli bayrağını sergilediği ve resifteki "plastik şişeleri, tahta çubukları ve diğer atıkları temizlediği" ifade edildi.

Çin tartışmalı resife bayrak dikerek Filipinler'le gerilimi artırdı

Çin sahil güvenliği: Filipinlerin yasadışı faaliyetlerini kaydettik

Çin Sahil Güvenliği (CCG), kendi açıklamasına göre, nisan ayında Güney Çin Denizi'ndeki Tiexian Jiao'da devriye gezdi ve Filipinlerin "yasadışı faaliyetlerine" dair kanıtları videoya kaydetti.

Haberlerde ayrıca Filipin güçleri tarafından gerçekleştirilen "yasadışı faaliyetlerin video kaydının" da yapıldığı belirtildi.

Bu karşılıklı suçlamalar, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgelerde çevreye verilen zarar konusunda Pekin ve Manila arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme denk geliyor.

Filipinli yetkililer Financial Times'a yaptıkları açıklamada, Çinli personelin bayrağı diktikten sonra resiften ayrıldığını bildirdi. Şu an için Çin'in resif üzerinde kalıcı bir varlık oluşturduğuna veya herhangi bir tesis inşa ettiğine dair bir işaret bulunmuyor. Ancak Sandy Cay'in, Filipinler'e ait askeri tesise ve yeni açılan Sahil Güvenlik üssüne ev sahipliği yapan Thitu Adası'na yakınlığı, bu olayı özellikle hassas hale getirdi.

Filipinler, Çin'i deniz saldırganlığını tırmandırmakla suçlarken, Pekin bu iddiaları reddediyor ve geniş kapsamlı toprak iddialarını reddeden uluslararası bir karara rağmen Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümünde hak iddia etmeye devam ediyor.

ABD'den endişeli açıklama: Bölgesel istikrarı tehdit ediyor

Trump yönetimi, Çin'in Sandy Cay'e el koyduğuna dair haberlerin "eğer doğruysa son derece endişe verici" olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü James Hewitt, Financial Times'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu gibi eylemler bölgesel istikrarı tehdit ediyor ve uluslararası hukuku çiğniyor. Kendi ortaklarımızla yakın istişare halindeyiz ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu olay, Filipinler ve ABD arasında devam eden ve Pekin'in "istikrarı bozucu hareket" olarak eleştirdiği "Balikatan" ortak askeri tatbikatıyla aynı zamana denk geldi.

21 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar sürecek olan tatbikatlara 14 binden fazla Filipinli ve Amerikalı asker katılıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı bu hafta yaptığı açıklamada, ortak tatbikatların "bölgesel stratejik istikrarı baltaladığını" söyledi ve Filipinler'i "bölge dışındaki ülkelerle gizli anlaşma yapmakla" suçladı. 

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