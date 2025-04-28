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Dünya
AA 28.04.2025 08:27

Vancouver’daki festivalde 11 kişinin ölümüne yol açan şüpheli cinayetle suçlandı

Kanada'nın Vancouver kentinde aracıyla kalabalığa dalarak 11 kişinin ölümüne yol açan şüpheli cinayetle suçlandı.

Vancouver’daki festivalde 11 kişinin ölümüne yol açan şüpheli cinayetle suçlandı

Vancouver Polis Departmanından, hafta sonu sokak festivaline katılanların üzerine araç sürülmesi olayına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Buna göre savcılık, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 30 yaşındaki Vancouver'lı Kai-Ji Adam Lo'yu "8 kez ikinci derece cinayetle" suçladı.

Açıklamada "Suçlama değerlendirmesi devam ediyor ve (sanık aleyhine) daha fazla suçlama bekleniyor" denildi.

Olayın "terörizmle bağlantısının olduğuna dair bir belirtinin" saptanmadığı bildirildi.

Ulusal basında, sanığın göz altında tutulduğu aktarıldı.

Yerel halk, olayda ölenler için Vancouver'daki St. Mary the Virgin Kilisesi'nde anma töreni düzenledi.

Kanada'da bir araç, kalabalığa daldı: 9 ölü
Kanada'da bir araç, kalabalığa daldı: 9 ölü

Vancouver'da 26 Nisan akşamı bir sürücü, aracıyla Filipinli topluluğun "Lapu Lapu Günü" festivalini kutlayan kalabalığa dalmıştı.

Olayda yaşları 5 ila 65 arasında değişen 11 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Vancouver Polis Şefi Steve Rai, düzenlediği basın toplantısında, olayı "kent tarihindeki en karanlık gün" şeklinde nitelemiş, sürücünün zihinsel sağlık sorunları olduğunu ve daha önce bu konuda polisle birkaç kez etkileşimde bulunduğunu söylemişti.

Vancouver Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın "terör eylemi olmadığı" kaydedilmişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, X hesabından yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, ülkedeki Filipinlilere geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve durumu yakından takip ettiklerini belirtmişti.

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