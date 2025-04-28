ABD'de evsizlerin zorla akıl hastanesine yatırılması gündemde

Bir belediye başkanının "Onlara istedikleri kadar fentanil vermek istiyorum" diyerek evsizlik sorununu çözmek istediğini söylediği ABD'de Adalet Bakanlığı konuya dair çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Washington Post, evsizlerin zorla akıl hastanelerine yatırılmasının da düşünüldüğünü bildiriyor.

Evsizlerin ülkenin farklı yerlerindeki kamusal alanlarda kurduğu kampların dağıtılması için harekete geçen yetkililer, Adalet Bakanlığı çalışanlarına hafta içinde bir e-posta göndererek bu sorunun nasıl çözülebileceğini sordu.

Çarşambaya kadar yanıt istenen iletide çeşitli sorular yer aldı.

Bunlardan biri "Adalet Bakanlığı ciddi akıl rahatsızlığına sahip ve başka türlü bakımı kabul etmeyecek ya da edemeyecek bireylerin rızaları alınmadan yatırılması yöntemini daha sık kullanmak için neler yapabilir?" oldu.

Ayrıca "Adalet Bakanlığı, kronik olarak boşta gezenlerin halka açık alanlardan uzaklaştırılıp daha yoğun bir şekilde toplanması yoluyla, düzenin sağlanması ve kaynaklarla hizmetlerin daha verimli kullanılması adına nasıl daha etkin davranabilir?" da dendi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Chad Gilmartin bu beyin fırtınası çalışmasını Amerikan gazetesine doğrularken bunun toplumsal destek programlarına yönelik bütçe kesintileriyle ilgili olmadığını savundu.

Washington Post, Donald Trump'ın önceki yönetimlerin iskan politikalarından vazgeçtiğini vurguluyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Lancaster'ın Cumhuriyetçi Partili yöneticisi Rex Parris, belediye meclisi toplantısında evsizlik sorunu görüşülürken "Onlara bedava fentanil vermekten başka bir şey istemiyorum. Onlara istedikleri kadar fentanil vermek istiyorum" diyerek gündem olmuştu.

ABD'de yalnızca 2023'te 107 bin 543 kişinin yüksek dozdan öldüğü tahmin ediliyor.

Bunlardan 74 bin 702'sinin ölümünde fentanil gibi sentetik opioidler rol oynadı.

Son 10 yılda 450 bini aşkın ABD yurttaşının bu uyuşturucular yüzünden öldüğü, milyonlarcasının da bağımlı olduğu tahmin ediliyor.