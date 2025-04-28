New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

Brooklyn bölgesinde Filistin'e destek amaçlı gösteri yapan bir grup, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı belirtilen bir sinagogun önünde toplandı.

Yahudi cemaatinin yoğunlukta olduğu bölgede, Ben-Gvir yanlıları ile Filistin destekçileri karşı karşıya geldi.

Gösteride iki grup arasında arbede çıkarken, bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

İsrailli bakan Ben-Gvir'in konuşması da daha sonra iptal edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Brooklyn'deki arbede anları ve polis müdahalesi yer alıyor.

ABD'deki Yale Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri de 24 Nisan'da Ben-Gvir'in konuşmacı olarak okula davet edilmesine tepki göstermiş, üniversitelerine çağırılmasını protesto etmişti.