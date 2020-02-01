Katar Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın, birçok ülke tarafından uygulanan kısıtlamaların neticesinde alındığı kaydedildi.

Şirket Üst Yöneticisi Ekber el-Bakir, "Eğer bu uçuşlara devam edersek, Çin'e giden birçok çalışanımız mevcut kısıtlamalar sebebiyle diğer uçuşlara katılamayacak. Bu da bizim operasyonel kabiliyetimizi zayıflatacak." diye konuştu.

Açıklamada, devletlerin Çin'e yönelik kısıtlamaları kaldırması halinde bu ülkeye uçuşların yeniden başlatılacağı ifade edildi.

Birçok hava yolu şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle Çin uçuşlarını askıya almıştı.

Çin koronavirüs salgınıyla boğuşuyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) sebebiyle son 24 saatte 46 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 259’a yükselmiş oldu.