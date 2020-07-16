Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'un seyahatleri büyük ölçüde etkilemesinden dolayı şu an Airbus A380 tipi geniş kapasiteli uçakların havada kalmasını gerektirecek hiçbir gerekçe bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Katar Hava Yolları filosundaki 10 Airbus A380 yerine 30 adet Boeing 787 tipi uçağın çalıştırılacağı belirtildi.

Katar Hava Yolları, Covid-19'un yayılmasıyla uçuşlarının büyük kısmını askıya almış ancak kargo seferlerine devam etmişti.