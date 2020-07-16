COVID-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak, toplamda 28 bin 416 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada COVID-19 kaynaklı 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte yeni vaka sayısının 580 olduğu belirtilirken, bunun dün için açıklanan 390 vaka sayısının oldukça üzerinde olması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (266) ve Katalonya (142) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı.

Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 258 bin 855'e çıktı.

Portekiz'de son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi

Portekiz hükümeti ise COVID-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1679'a yükseldiğini açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 339 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 765'e çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 81'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu ifade edildi.

COVID-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 366 artışla toplamda 32 bin 476 olarak verildi.

İngiltere'de vaka sayısı 292 bin 552 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 290'a, Kuveyt'te 402'ye, Katar'da 152'ye yükselirken, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülkede 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1327 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 290'a, vaka sayısının ise 62 bin 574'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 40 bin 90'a ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 402'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 791 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 57 bin 668, iyileşen hasta sayısının ise 47 bin 545 olduğu belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti ve 494 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 152'ye, vaka sayısı da 105 bin 477'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı 102 bin 168'e ulaştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 8 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1327'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam 1093 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da COVID-19 vakaları artıyor

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 493 kişide daha COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 26 bin 165'e yükseldi. Günlük vaka sayısı temmuzda ilk kez 500'ün altına indi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 561 artarak 17 bin 256'ya ulaştı. COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 334'e çıktı.

Bugüne kadar 601 bin 500 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 575 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka görülüyor.

Moldova’da 7 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 224 artarak 20 bin 264’e, ölenlerin sayısının 7 artışla 666’ya çıktığını belirtti.

Bakanlık, 342 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 13 bin 640 olduğunu ifade etti.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 20 artarak 1437’ye çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 29 bin 712 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova’da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 204 artarak 14 bin 991'e, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 73'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede 8 bin 655 hasta iyileşerek taburcu edilirken, 6 bin 263 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Belarus’ta vaka sayısı 65 bin 600’ü aştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 180 kişide virüs tespit edildi ve böylece COVID-19 vaka sayısı 65 bin 623’e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 485’e, sağlığına kavuşanların sayısı 536 artışla 56 bin 915’e ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1 milyon 162 binden fazla COVID-19 testi yapıldı.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, temmuz başında 300’ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 741 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 741’e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 48 artarak 5 bin 431’e yükseldi.

Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı 56 kişinin öldüğü ülkede 1254 hastanın tedavisi sürüyor.