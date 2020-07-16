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Suudi Arabistan'da son 24 saatte 45 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 45 artarak 2 bin 370'e çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 764 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 370'e, vaka sayısının da 243 bin 238'e çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşan kişi sayısının da 187 bin 622 olduğunu belirtti.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:50
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