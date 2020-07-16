İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Kentte cadde ve sokakları su basarken, araçlar da suya gömüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yaşanan sel felaketinde Regione Bulvarı'ndaki alt geçitte 2 kişinin araçta mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ayrıca başka bir araçta mahsur kalan bir ailedeki 1'i bebek 2 çocuğun ise hipotermi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Palermo kentinde bir yılda meydana gelen yağışın 2 saatte yağdığı ifade edilirken, bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]