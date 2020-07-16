Haber Giriş: Kaynak: İHA
İtalya'nın Sicilya Adası'nda sel felaketi: 2 ölü
İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde şiddetli yağış sele neden oldu, 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Kentte cadde ve sokakları su basarken, araçlar da suya gömüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yaşanan sel felaketinde Regione Bulvarı'ndaki alt geçitte 2 kişinin araçta mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Ayrıca başka bir araçta mahsur kalan bir ailedeki 1'i bebek 2 çocuğun ise hipotermi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Palermo kentinde bir yılda meydana gelen yağışın 2 saatte yağdığı ifade edilirken, bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: şiddetli yağış sicilya adası sel İtalyaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 20:43
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