Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.
Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri Temim'in Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi.
Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayını tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in ramazan ayını kutladığı ifade edildi.
Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.
Etiketler: Katar Suudi Arabistan Ramazan Ayı
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