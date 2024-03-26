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Dünya
AA 26.03.2024 16:42

Katar: Doha’da İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı görüşmeler sürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ile Hamas arasında Doha'da teknik ekipler düzeyinde dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmaya varmak için ortaklarla arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Katar: Doha’da İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı görüşmeler sürüyor
[Fotograf: Reuters]

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, düzenlenen haftalık basın toplantısında, “İsrail ile Hamas arasında teknik ekipler düzeyinde dolaylı görüşmeler halen sürüyor ve biz de ortaklarımızla arabuluculuk çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.

Ensari, dolaylı müzakerelerin nihayete ermesi için belirli bir takvimin olmadığına dikkati çekerek, müzakerelerle ilgili olarak sahada zorluklar yaşandığına vurgu yaptı.

İsrail ile Batılı ülkelerin baskılarına maruz kalan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konusunda ise Ensari, sadece Gazze'de değil, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde, UNRWA'nın alternatifi olmadığını belirtti.

Ensari, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinin Gazze'deki ateşkes müzakerelerine olumlu etkisi olması temennisinde bulundu.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşmak için Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı müzakereler devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

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