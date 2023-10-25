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Dünya
AA 25.10.2023 11:59

Katar Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin-İsrail çatışmalarında çifte standartlı yaklaşımları tümüyle reddettiklerini belirterek, "Sivillerin öldürülmesi bir tarafta kınanıp da diğer tarafta haklı bulunamaz." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz

Al Sani, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğe vurgu yapan Al Sani, "Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'ne yönelik toplu cezalandırma politikalarını kınadıklarının altını çizen Al Sani, "Bu krizde çifte standartlı yaklaşımları tümüyle reddediyoruz. Sivillerin öldürülmesi bir tarafta kınanıp da diğer tarafta haklı bulunamaz." diye konuştu.

Kim tarafından olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı Katar'ın değişmez bir duruşa sahip olduğunu söyleyen Al Sani, şöyle devam etti:

"Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın üzerindeki zulmü kaldırmak için yeterli evet oyu bulamıyoruz. İnsani yardımlar konusu, siyasallaştırılmaya ve yaptırım aracı haline getirilmeye çalışılıyor."

İsrailli yetkililerin Katar'a yönelik suçlayıcı açıklamalarını "kışkırtıcı" olarak niteleyerek kınayan Al Sani, "(İsrail-Filistin çatışmasında) Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Al Sani, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında okulları ve hastaneleri hedef alarak toplu cezalandırma politikaları izlediğini belirterek, "Türkiye ile Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması ve bölge halkının zorla yerinden edilmesinin engellenmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

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