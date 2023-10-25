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Dünya
AA 25.10.2023 11:50

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Gazze'ye saldırıları durduracak adımların atılması" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduracak adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Gazze'ye saldırıları durduracak adımların atılması" çağrısı
[Fotograf: AA]

Dünya Müslüman Alimler Birliği, internet sitesi üzerinden İslam ülkelerinin liderlerine hitaben bir açıklama yayımladı.

Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlılara karşı soykırıma varan korkunç suçların işlendiğine dikkati çekilen açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastane, cami ve kiliselerin vurulmasının yanı sıra insanlara su, elektrik, gıda ve ilaçların ulaşmasının engellendiği vurgulandı.

Her türlü ölümcül silahın kullanılmaya devam edildiği Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 bine yakın insanın öldürüldüğü, yaklaşık 15 bin yaralandığına işaret edilen açıklamaya göre, Gazze halkına karşı soykırım ve insanlık suçları işlendi.

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Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı

Gazze'deki trajik felaketin yanında Batılı liderlerin "meşru müdafaa" gerekçesiyle İsrail'in tüm bu suçlarına desteklediği kaydedilen açıklamada, tüm semavi dinlerde işgalcilere karşı meşru araçlarla direnişe izin verildiği vurgulanarak, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının da 7 Ekim'deki saldırılarda meşru direniş haklarını kullandığı ifade edildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulması için İslam ülkelerinin liderlerinden İsrail'le diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesme çağrısının yapıldığı açıklamada, saldırıların durmaması halinde sonraki adım olarak İsrail'e destek veren ülkelere karşı benzer hamlelerin yapılması talebinde bulunuldu.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yanı sıra Asya, Avrupa ve Güney Amerika'da Filistin halkının haklarını destekleyen ülkelerle uluslararası bir insani ittifak kurma çağrısının yer aldığı açıklamada, "Gazze'de yaşananlar yüzyılın suçu, Nazilerin ırkçılığı ve oradaki halkımıza karşı bir Holokost'tur." ifadesi kullanıldı.

Dünyadaki petrolün yüzde 50'sinin İslam ülkelerinde olmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin işletilmesi için yakıt bulunamadığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçları için karadan ve havadan yardım operasyonlarının başlatılması istendi.

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İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmemesi durumunda ise tıpkı Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz'in 1973'te yaptığı gibi İsrail'e destek veren ülkelere karşı kapsamlı boykota gidilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze Şeridi'ndeki halkın tehcir edilmemesi için mümkün olan her türlü çaba sarf edilmelidir. Çünkü işgalci düşman, Gazze'yi, halkın başına yıkmak istiyor. Bu amacını elde ettikten sonra da işgal altındaki Batı Şeria'daki halkı yerinden etme aşamasına geçecek. Böylece aşırı sağcı Siyonistlerin Filistin'de bir Yahudi devletini kurma hayalleri gerçekleşmiş olacak."

Müslüman halkların, liderlerinden, Gazze Şeridi'ndeki insanları soykırımdan korumasını bekledikleri ifade edilen açıklamada, resmi kuruluşlar üzerinden Gazze halkına yardım kampanyaları düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

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