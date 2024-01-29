Katar Başbakanı Al Sani, Hamas'a esir takası önerisi ileteceklerini söyledi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in başkent Washington'daki stüdyosunda konuşan Al Sani, İsrail ile Hamas arasında son haftalarda yürütülen müzakerelerde geçmişe göre daha fazla ilerleme kaydedildiğini ve görüşmelerde kalıcı ateşkese ilişkin net bir talebin olduğunu söyledi.

Al Sani, dün, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin esir takasına ilişkin yürüttüğü görüşmeye işaret ederek, "Dün, işleri yeniden düzene sokmak ve en azından ileriye dönük bir temel oluşturmak için iyi bir ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum." dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, muhtemel esir takasına ilişkin, "Bunun bizi çok yakında daha iyi duruma getireceğini söyleyemeyiz. Ancak bu öneriyi Hamas'a iletmeyi ve onları sürece olumlu ve yapıcı bir şekilde dahil olacakları bir yere getirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Al Sani, esir takasının önemine işaret ederek, "Çünkü günümüz dünyasında artık şehirdeki tek oyunun bu olduğunu düşünüyoruz. Durumun gerilimini azaltmanın tek yolu bu olacak." dedi.

Gazze'de ateşkesin önemine dikkati çeken Al Sani, "Her iki tarafın da bu fırsatı değerlendirerek elbette savaşı durdurmasını ve aynı zamanda rehineleri geri almasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail savaş kabinesinin, Paris'te toplanarak taraflar arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası anlaşması teklifi hakkında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) direktörlerinden bilgi alacağı duyurulmuştu.

İsrail'in müzakerelerde muhataplarına Tel Aviv'in ateşkesin süresi, kaç esirin takas edileceği, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'ye gönderilecek insani yardımın miktarı konusunda "esnek olduğunu" ancak "savaşın kalıcı olarak sona ermesini kabul etmediğini" bildirdiği aktarılmıştı.

Basına sızan anlaşma taslağına göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 45 gün süreyle durduracağı bunun karşılığında ilk aşamada Gazze Şeridi'ndeki 35-40 arası İsrailli çocuk, yetişkin, yaralı ve hasta esirin serbest bırakılacağı ileri sürülmüştü.

Ayrıca, Hamas'ın da İsrail hapishanelerindeki çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını ve insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardım gönderilmesini talep ettiği duyurulmuştu.

Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ve İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı ateşkes taslağına ilişkin basına sızan maddelerin doğru olmadığını açıklamıştı.