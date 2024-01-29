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Dünya
AA 29.01.2024 21:59

Beyaz Saray: Gazze'de yeni bir esir takası konusunda taraflar arasında çerçeve oluştu

ABD yönetimi, Gazze'de yeni bir esir takası gerçekleşmesi için taraflar arasında somut bir çerçeve plan oluştuğunu açıkladı.

Beyaz Saray: Gazze'de yeni bir esir takası konusunda taraflar arasında çerçeve oluştu
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan MSNBC kanalında, esir takası konusunu değerlendirdi.

Kirby, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Henüz bitmiş bir anlaşmanın ellerinde olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kirby, "Bu sefer fark yaratabilecek yeni bir esir takası anlaşması için şu anda bir çerçeve mevcut. Bu şekilde hem daha çok sayıda esir dışarı çıkacak hem de şiddetin azalmasıyla sivil kayıpları da azaltılabilecek." dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in katıldığı ateşkes ve esir takası anlaşma sürecinin Paris'te devam ettiği bildiriliyor.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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