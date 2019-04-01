Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şura Meclisinin Ahmed bin Abdullah Al Mahmud başkanlığında düzenlenen haftalık olağan oturumunda, ABD'nin Golan Tepeleri provokasyonu ele alındı.

"Golan'ın Suriye devletinin toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir"

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Golan Tepelerinde "İsrail'in egemenliğini" tanıması kınanarak, bu kararın hiçbir şekilde kabul edilmediği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin açıklaması uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler anlaşmasına ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına aykırıdır, aynı şekilde Golan'ın Suriye devletinin toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir."

ABD'nin gayrimeşru kararının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılan açıklamada, özellikle bu adımın barış sürecini akamete uğratacağı ve bölgede istikrarı etkileyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın yalnızca İsrail'in 1967'de işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceği kaydedildi.

Tunus'ta dün düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde de "Golan Tepeleri'nin işgal altındaki Suriye toprağı olduğuna dikkat çekilerek, İsrail'in bu topraklar üzerinde emrivaki siyasetini dayatmasının kabul edilmediği" açıklaması yapılmıştı.

ABD'nin Golan provokasyonu

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA