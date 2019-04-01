Irkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi" ile Avusturya Özgürlük Partili (FPÖ) bazı siyasiler arasında ilişki olduğuna dair iddialara sosyal paylaşım platformu twitter'daki hesabından tepki gösteren Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağından aşırıcı grupla arasına mesafe koyması çağrısında bulundu.

"Kimlikçilerle bulanık ilişkiye müsamahama göstermem"

Kurz, şunları söyledi:

"Kimlikçilerle bulanık ilişkiye müsamahama göstermem. FPÖ'den kesin bir tutum sergilemesini bekliyorum. Eğer bağlantılar varsa müdahil olmalı ve her türlü ilişkiyi kesmeli. Radikal ideolojilere toplumumuzda yer yok."

Oberösterreichische Nachrichten gazetesinde yer alan bir haberde, ülkenin Linz kentinde FPÖ'lü siyasilerin de aralarında bulunduğu bir derneğe ait binanın "Kimlikçiler Hareketi" mensubu kişiler tarafından kullanıldığı bildirilmişti.

Kimlikçiler Hareketi ile Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avusturalya doğumlu terörist arasında bağlantı olduğu belirlenmiş, teröristin Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller'e finansal destekte bulunduğu tespit edilmişti.

Avusturya'da başbakanlığını Sebastian Kurz'ün yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP)-FPÖ koalisyon hükümeti, Ocak 2018'ten bu yana iktidarda bulunuyor.

Kaynak: AA