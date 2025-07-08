Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail ordusuna darbe

Kassam Tugayları Gazze'de işgalci İsrail askerlerini taşıyan zırhlı bir araca bombalı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında tahliye için bölgeye gelen İsrail askerleri de füze ve uzun namlulu silahlarla hedef alındı.

Çatışma seslerinin ardından helikopterlerin yaralı İsrail askerlerini hastaneye taşıdığı görüldü.

5 işgalci öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu 5 askerinin öldüğünü, 2'si ağır olmak üzere 14 askerinin de yaralandığını açıkladı.

Ölen askerlerin, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan Moshe Nissim Frech, Meir Shimon Amar, Noam Aharon Musgadian ve Başçavuş Moshe Shmuel Noll ile Kuzey Tugayı'ndan Benyamin Asulin olduğu belirtildi.

"Ordunuzun itibarını yerle bir edeceğiz"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Beyt Hanun'da İsrail askerlerine karşı kurulan pusuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Ordunuzun itibarını yerle bir edeceğiz" yazılı paylaşımda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve savaşı devam ettiği sürece asker cenazelerinin de gelmeye devam edeceği kaydedildi.

Son operasyonla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen işgalci İsrailli asker sayısı 888'e yükseldi.