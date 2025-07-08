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Dünya
AA 08.07.2025 09:48

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar yaklaşık 34 bin hektar alana yayıldı

ABD'nin California eyaletinin San Luis Obispo ve Riverside gibi birçok farklı bölgesinde çıkan yangınlar, yaklaşık 34 bin hektar alana yayıldı.

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar yaklaşık 34 bin hektar alana yayıldı

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo'da 2 Temmuz'da başlayan Madre yangını yaklaşık 32 bin hektardan fazla alanı kaplarken, yangının yüzde 35'i kontrol altına alındı.

Riverside'da 29 Haziran'da başlayan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olmaya devam ederken, yangının yüzde 95'i kontrol altına alınabildi.

Öte yandan, Riverside dışında Siskiyou ve Shasta bölgelerinde etkili olan Green, Butler ve Marble Complex yangınları toplam 674 hektarlık alana yayıldı. Bu yangınlardan Marble Complex'teki yüzde 5 oranında kontrol altına alındı, diğer yangınlar ise sürüyor.

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