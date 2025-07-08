Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2025 10:58

Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin ülkesine yüzde 25 tarife kararını "talihsiz" bulduğunu belirtti

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin ülkesine yüzde 25 tarife kararını "talihsiz" bulduğunu belirtti

Kyodo'nun haberine göre, İşiba, tarife çalışma kolu toplantısında, ABD'nin tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşiba, ABD'nin Japonya'ya yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu ifade ederek, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktardı.

Gümrük vergisi oranının, Trump'ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizen İşiba, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetti.

İşiba, "Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor." dedi.

Trump, İşiba'ya yazdığı mektupta, "Lütfen yüzde 25'lik oranın, ülkenizle aramızdaki ticaret açığı farkını ortadan kaldırmak için gereken rakamdan çok daha düşük olduğunu anlayın." ifadesine yer vermişti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'ye de benzer bir mektup göndermiş ve "Bu gümrük vergileri, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı veya aşağı yönde değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Japonya Donald Trump Gümrük Vergisi
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 68,95 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı
11:27
Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail ordusuna darbe
11:25
"Doğanın koruyucuları" orman yangınlarına karşı nöbette
11:25
Uzuncaburç Antik Kenti'nde 1600 yıllık olduğu değerlendirilen terazi seti bulundu
11:29
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
11:19
ABD yalnızca 3 ülkeyle ticaret anlaşmasına vardı
Uzuncaburç Antik Kenti'nde 1600 yıllık terazi seti bulundu
Uzuncaburç Antik Kenti'nde 1600 yıllık terazi seti bulundu
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ