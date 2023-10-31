Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2023 14:38

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçleriyle çatışmalar sürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuyla abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçleriyle çatışmalar sürüyor
[Fotograf: AA]

Kassam Tugayları, sahadaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Gazze'nin kuzeydoğusunda yer alan Beyt Hanun'da İsrail güçlerinin hedef alındığı ve ordu güçlerine ait bir buldozerin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'nin çevresindeki iki askeri bölgeye roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kassam Tugaylarına bağlı Telegram hesaplarından da, 29 Ekim Pazar günü Gazze'nin kuzeybatısındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nda İsrail güçleriyle gerçekleşen şiddetli çatışmalara ilişkin görüntü paylaşıldı.

Kassam Tugayları bugün ayrıca, Gazze'nin çeşitli noktalarında 3 İsrail askeri aracını imha ettiklerini ve çatışmada 1 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail Hamas
Sıradaki Haber
Araştırma: Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutma hedefi 2029'a kadar aşılabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
İsrail ordusu: Gazze’nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:20
Belçika'da evin içinde mangal yakan kişi hastanelik oldu
15:20
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri düştü
15:13
Okul bilgisayarlarını sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme
15:05
İsrail ordusu: Kızıldeniz bölgesinden atılan füze, hava savunma sistemince imha edildi
14:57
Mısır'ın Gazze sınırında kurduğu sahra hastanesi tamamlanmak üzere
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Milli sporcu Muhammed Dursun şampiyonluğa hazırlanıyor
Milli sporcu Muhammed Dursun şampiyonluğa hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ