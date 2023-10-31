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Dünya
AA 31.10.2023 13:51

İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ülke ekonomisinde durgunluğa, yerel para biriminin değer kaybetmesine ve borsada gerilemeye neden olurken, çatışmaların sürmesinin ekonomide ciddi bir daralmaya yol açacağı belirtiliyor.

İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor
[Fotograf: AFP]

İsrailli tüketiciler, çatışmalar nedeniyle gıda dışı harcamalarında önemli ölçüde kısıtlamaya giderken, tüketici harcamalarındaki düşüşün yarattığı hasar ekonominin geneline yayılıyor.

Ülkede 350 bin kişinin yedek askerlik görevi için Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına gönderilmesi de iş gücünü olumsuz etkiledi.

İsrail hükümeti, 120 binden fazla İsrailliyi resmi tahliye programının bir parçası olarak daha güvenli yerlere yerleştirdi. Gazze Şeridi ya da Lübnan sınırı yakınlarında yaşayan insanların çoğu, halen ülkenin merkezindeki otellerde ya da Kızıldeniz'deki Eilat'ta kalıyor.

İsrail'in toplam nüfusu yaklaşık 10 milyon. Ülkede çatışmalardan dolayı yerinden olanların sayısının ise 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Çatışmaların İsrail'e maliyetinin 17 milyar doların üzerinde olması bekleniyor

Tel Aviv'deki yatırım kuruluşu Meitav'ın başekonomisti Alex Zabezhinsky ise 60 gün süreceğini tahmin ettikleri çatışmaların maliyetinin 17 milyar doların üzerinde olacağını belirtti.

Söz konusu tutar, mühimmat ve yedek askerlerin seferber edilmesi, doğrudan çatışmaların maliyeti, maddi zararın tazmini, işletmelere ve ailelere yardım ödemeleri ve işsizler için tazminatı içeriyor. Bu tutar, toplam ekonomik çıktının (GSYH) yüzde 3,5'ine tekabül ediyor. 

İsrail şekeli dolar karşısında 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 25 Ekim'de İsrail'in kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, not görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fitch Ratings de geçen hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı.

Fitch, çatışmaların bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Moody's ise 20 Ekim'de İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirmişti.

Diğer yandan, İsrail şekeli dolar karşısında 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. İsrail Merkez Bankasının 9 Ekim'de açıkladığı, yerel para birimini istikrara kavuşturmak için 30 milyar dolara kadar satış yapma planına rağmen şekel şiddetli çatışmaların ortasında zayıflamaya devam ediyor.

İsrail Merkez Bankasından uyarı

İsrail Merkez Bankası, 24 Ekim'de Gazze'deki çatışmanın tırmanmasından kaynaklanan riskler nedeniyle ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Banka, 2023 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,3'e, 2024 tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekti. Bankanın tahminleri, çatışmaların Gazze Şeridi ile sınırlı kalacağı varsayımına dayanıyor.

" dedi.

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İsrail Gazze Merkez Bankası
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