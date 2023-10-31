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Dünya
AA 31.10.2023 21:17

Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak
[Fotograf: AA]

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.

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